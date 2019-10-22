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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
22.10.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Karabük’te inanılmaz anlar! Her şeyi kaydettiler…

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Karabük’ün tanıtım filmini çeken 2 arkadaş, kullandıkları Drone uçurumda ağaçlara takılı kalınca kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Drone'u bulduklarında sağanak yağmura yakalanan arkadaşlar çektikleri tüm zorlukları ve yağmurda yıldırım düşme anını kameraya kaydetti.

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  • Uçurumda Drone kurtarma operasyonu
  • Uçurumda Drone kurtarma operasyonu
  • Uçurumda Drone kurtarma operasyonu
  • Uçurumda Drone kurtarma operasyonu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Uçuruma zorla tırmanıp Drone'u arkadaşı ile birlikte bulan Cemil Belder yaşadıkları zorlukları kask kamerasında kayıt altına aldı. Karabük’ün tanıtım filmini çekerken bir treni görüntüleyen Belder’in kullandığı Drone uçurumda ağaçlara takıldı. Kaybolan Drone'u hemen arkadaşı ile birlikte aramaya başladılar. Uygulama üzerinden son görüldüğü konuma giden ekip dronun uçurumun kenarında ağaçta olduğunu gördü. Belder ve arkadaşı, arama kurtarma ve afet acil yardımları bilgileri olduğu için yardım çağırmadan Drone'u kurtarmak için uçuruma tırmandılar.

Drone'u bulduktan sonra yağmur şiddetini arttırdı. Belder, arkadaşına üzerindeki yeleği çıkartıp Drone'un üzerine sarmasını söyledi. Sağanak yağmurun altında ıslanan ikilinin Drone kurtarma operasyonunda yaşadıkları zorluklar kameraya yansıdı. Yoğun yağmurla birlikte şimşek çaktığı o anlarda kask kamerası tarafından kayıt edildi.

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