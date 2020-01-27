Karabük'te gölet buz tuttu

Eflani'de, havanın eksi 10 dereceye düşmesinin ardından Ortakçı Göleti buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan göletin buz tutmasıyla birlikte muhteşem bir güzellik ortaya çıktı. Ortakçı Göleti'nin bulunduğu alana gelenler gölet kenarında mangal yaparken, bazı kişiler ise göletin buz tutan yüzeyinde kızakla kaydı.