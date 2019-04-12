Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar açıklandı
Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)üye oldukları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan V.E ile R.K ile avukatları katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Son sözü sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapis cezası verdi.
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