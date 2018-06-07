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    Karabük'te esrarengiz ölümler! Kokuya dayamadılar

    İHA
    07.06.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    Araç Çayı'nda vatandaşlar onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. l Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Öte yandan balıkların karaya vurduğunu gören öğrenciler buldukları kovaya koydukları balıkları yaşatmaya çalıştılar

    Karabük'ten geçen Araç Çayı'nda çok sayıda balık, ölü olarak karaya vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

    Karabük’ten geçen Araç Çayı'nda vatandaşlar onlarca balığın karaya vurduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Çayda irili ufaklı yüzlerce balık karaya vururken, vatandaşların ihbarı üzerine İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatarak, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

    Safranbolu ilçesine bağlı Botanbükü köyü mevkiinde KYK’da kalan öğrenciler çayda yoğun bir pis kokunun olduğunu, kokuya dayanamadıklarını ve bunun ardından Araç Çayı'nda irili ufaklı onlarca balığın ölü olarak karaya vurduğunu söyledi.

    Etiketler: arap çayı , Ölüm
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