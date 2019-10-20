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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent DİKTEPE/DHA
20.10.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Karabük’te ayı alarmı

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Karabük’te ayı alarmı

KARABÜK'te, gece yarısı parkta ayı görüldüğü ihbarı üzerine polis, bekçi, belediye, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri alarma geçti. Tüm aramalara rağmen ayı bulunamadı.

Araç Çayı kenarındaki Kordon Park'ta bulunan kafelerde tadilat çalışması yapan Cihat Delikurt, Oğuzhan Ekmekçi ve Ayhan Ekmekçi, polise parkta ayının dolaştığı ihbarında bulundu. Polis, bekçi, Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, ellerinde el fenerleri, uyuşturucu iğne takılı tüfek ile parkta ve çayın kenarında ayı aradı. Polis otosuyla bölgedeki caddelerde devriye gezildi. Gece boyu devam eden aramalarda ayı bulunamadı. Polise ihbarda bulunan Cihat Delikurt, "’Tadilat yapıyorduk. Arkayı dolanmaya çıktım. Bir baktım karşıda ayı koşuyor. Polisi aradık. 5 dakika içinde herkes geldi. İlk defa ayı gördüm" dedi.

Oğuzhan Ekmekçi ise "Ben de inanamadım. Sıkıntıya düşebilirdik. Polisi arayıp ayı gördüğümüzü söyledik. Onlar da inanmadı bize" diye konuştu.

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