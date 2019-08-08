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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.08.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 20 oldu.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik düzenlediği operasyonda T.A. da gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve T.A. serbest bırakıldı, diğer 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. 

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karabük, Zonguldak ve Kocaeli'de, örgütün güncel yeni il yapılanması içerisinde halen aktif olarak faaliyet gösterenlere yönelik 5 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral ve motivasyon amaçlı maddi ve manevi destek sağladıkları, örgütsel bağlılığı devam ettirmek amaçlı FETÖ sohbetleri düzenledikleri tespit edilen, ayrıca örgütün yeni yapılanmasında sözde il mensubu, hakim ve savcılar, imamlar, finansman ve emniyet sorumluları ile mütevelli heyeti mensuplarının da aralarında bulunduğu R.T, E.İ, E.E, M.E.G, M.Ö, S.Ş, D.S, C.A, Ş.A, C.Ö, E.K, M.Ü, N.O, T.G, S.S, M.Ö, M.Ş, Z.O. ve A.B. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, hafıza kartları, bilgisayarlar, örgütsel yasaklı yayınevlerince basılmış kitaplar, örgüte ait vaaz kasetleri, tabletler, 4 bin 200 dolar ile bin 400 lira ele geçirilmişti.

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