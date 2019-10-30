Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmamıştı! Personel bugün zamanında geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKarabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmamıştı! Personel bugün zamanında geldi
GeriGündem Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmamıştı! Personel bugün zamanında geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)
30.10.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmamıştı! Personel bugün zamanında geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin 2 gün önce işe geç geldikleri gerekçesiyle bazı çalışanları binaya aldırmaması üzerine personel bugün mesai saatinden önce geldi. Güvenlik görevlileri, saat 08.40'ta personel kart okuyucusunu kapattı. Sadece 1 belediye çalışanı kartını okutamadı ancak binaya girişine izin verildi.

8
  • Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmamıştı Personel bugün zamanında geldi
  • Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmamıştı Personel bugün zamanında geldi
  • Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmamıştı Personel bugün zamanında geldi
  • Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmamıştı Personel bugün zamanında geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, pazartesi günü güvenlik görevlilerine işe geç gelen personelin binaya alınmaması talimatını verdi. Bazı belediye çalışanları, mesaiye geç kaldıkları gerekçesiyle içeri alınmadı.

Ertesi günün Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle yarım gün çalışacak personel, içeri alınmayınca şaşırdı. Bu sabah ise belediye çalışanlarının çoğunun saat 08.30'dan önce binaya geldiği görüldü.

2 gün önce içeri alınmayanlar arasında yer alan, belediyede sivil savunma uzmanı olarak görev yapan Tüm-Bel-Sen Karabük Şube Başkanı Ahmet Avdancı, saat 08.38'de kart basarak binaya girdi. Güvenlik görevlileri, saat 08.40'ta kart okuyucuyu kapattı. Bir süre sonra gelen belediye çalışanı, kartını okutamadı ancak binaya girişine izin verildi.

Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmadı: Uzun zamandır arkadaşları uyarıyorum
Karabük Belediye Başkanı işe geç kalanları binaya aldırmadı: 'Uzun zamandır arkadaşları uyarıyorum'
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle