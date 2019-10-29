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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

Kara yollarında durum.. İşte çalışma yapılan yollar

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Kara yollarında durum.. İşte çalışma yapılan yollar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma denetimli izin veriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometreleri arasındaki köprü genişleme derzi çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. ile 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Ortaca yolunun 53-54. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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