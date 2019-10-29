Kara yollarında durum.. İşte çalışma yapılan yollar
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş-Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma denetimli izin veriliyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometreleri arasındaki köprü genişleme derzi çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Söke-Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. ile 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Ortaca yolunun 53-54. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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