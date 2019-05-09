Kara Şovalye'nin hacker'ı çıktı! 10 milyonluk çete çökertildi
İstanbul’da, yaşlı ve varlıklı kişilerin bilgilerini kadın hacker C.Y.’den alarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 10 milyon TL’lik vurgun yapan elebaşılığını Burak Durdabak’ın yaptığı 8 kişilik çete çökertildi. Çeteye bilgi aktaran kadın hacker her yerde aranıyor.
İstanbul’da yaşayan 70 yaşındaki Y.T., kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Y.T, başvurusunda, “Kendisini polis olarak tanıtan bir kişi aradı. Kartımı kayıp edip etmediğimi sordu. Daha sonra evin çevresine operasyon yapacaklarını evde bulunan para ve altınları hazırlamamı söyledi. Telefonu kapatmama izin vermedi. Korkuya kapıldım, ne diyeceğimi bilemedim. Telefondaki kişiyi polis sanarak evde bulunan altın ve paraları verdim.” dedi. Başvurunun ardından Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.
10 MİLYON TL’LİK VURGUN
2.5 ay süren çalışmadaki tespitlere göre, çete, yaşlı ve varlıklı kişilerin bilgilerini internet ortamında elde eden C.Y. (33) adlı hackerden alıyordu. C.Y özellikle bankalarda yüklü mevduatı olanların bilgilerini aktarıyordu. Alınan bilginin ardından Şanlıurfa Akçakale’deki çete üyeleri hedef kişileri telefonla arıyordu. “FETÖ üyeleri bankadaki paralarınızı kullanmış, evdeki ve bankadaki paralarınızı inceleyip vereceğiz. Paraları hazırlayın biz gelip alacağız” diyerek paraları alıyordu. Aynı yöntemle PKK adını da kullanan çete üyeleri bazı kişileri de, “Büyük bir soygun gerçekleşti. Sizin kimliğiniz olay yerinde bulundu. Evdeki altın ve paralar incelenecek. Gelen arkadaşlara yardımcı olun paraları verin” deniyordu. Korkuya kapılan vatandaşlar da paraları çete üyelerinin istediği çöp konteynerlerine bırakıyor ya da kuryelere parklarda paralar teslim ediliyordu. Çetenin 12 kişiden 10 milyon TL para aldıkları belirlendi. Polis operasyonlarda 4,5 milyon liranın çete üyelerine verilmesini engelledi.
KARA ŞOVALYE’NİN HACKERI
Çete üyelerini kimliklerinin deşifre edilmesinin ardından geçtiğimiz Cuma günü operasyon başlatıldı. Ekipler 4 kişiyi Şanlıurfa’da, 1 kişiyi Gaziantep’te yakalarken, 3 kişi de İstanbul’da yakalandı. Çete üyelerinin cep telefonları ve bilgisayarlarına el konuldu. Hacker C.Y bulunabileceği adreslerde yapılan aramalarda bulunamadı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 8 kişi tutuklanırken, polisin gruba yönelik ara operasyonlarında da 9 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Polis, çeteye bilgi aktaran C.Y’nin hack grubu ‘Kara Şovalye’nin üyesi olduğuna yönelik bilgilere ulaşıldığını bildirdi.
Çete üyelerinin tamamının geçmişte dolandırıcılık suçlarından kayıtları olduğu belirtilirken, vurgun paralarını lüks yaşam sürerek harcadıkları, sık sık güney illerine giderek tatil yaptıkları tespit edildi.
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