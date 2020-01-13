Kara saplanan ambulans, iş makinesiyle çekildi

İlçe merkezine 55 kilometre uzaklıktaki Kale köyünde rahatsızlanan kadın için bu sabah sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekibi, bölgeye ambulansla sevk edildi. Köye ulaşan sağlık görevlileri, hastayı alarak, dönüşe geçti; ancak ambulans, köy yolunda kayıp, kara saplandı. Bunun üzerine ekipler, İlçe Özel İdare Müdürlüğü’nü arayarak, yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, iş makineleri ile bölgeye ulaştı. Kara saplanan ambulans, zincirle iş makinesine bağlanarak, kurtarıldı. Hastaneye ulaştırılan hastanın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.