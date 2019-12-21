"Kara lastikli şampiyon" tekrar pistlere dönebilmek için bulaşıkçılık yapıyor

KARA LASTİK İLE ATLETİZME BAŞLADI

Türkiye, Gülcan Palavan'ın 11 yaşında ayakkabısı olmadığı için kara lastikle koştuğu Ardahan Göle'deki yarışta birinci olunca tanıdı. Palavan, daha sonra 2015 Dünya Dağ Kros Şampiyonasında dünya 3'üncülüğü kazandı. Dünya şampiyonluğu için çalışmalarını sürdüren genç kız geçtiğimiz yıl bileğinden sakatlandı. Gülcan Palavan tedavisi için tek başına İstanbul'a geldi. Esenyurt'ta kuzeninin yanına yerleşen 20 yaşındaki Gülcan Palavan'ın tedavisi olumlu sonuçlandı. Palavan tekrar şampiyonalara katılabilmek için çalışmalara başladı. Ancak maddi imkansızlıklar genç kızı zorluyor. Palavan, antrenmanlardan kalan vakitlerde para kazanabilmek için bir lokantada bulaşıkçılık yapıp hasta bakıyor. Genç kız, bir hayırseverin yardımıyla dershaneye de giderek üniversiteye hazırlanıyor.

"BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM"

Dağ koşucusu Gülcan Palavan, yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Gülcan Palavan, atletizme başladığı günlerden bahsederek, "11 yaşındayken atletizme başladım. 5'inci sınıftaydım mavi önlüklerimiz vardı o zamanlar, onlarla koşuyorduk. Bizim yaylada bir köprü vardı, oradan okul bahçesine kadar koşmuştuk. Tabi erkekler de vardı, beraber koştuk. Ben erkek çocuklarının içerisinden çıkıp 1'inci olunca öyle güzel bir şey oldu. Baktım ki, ben koşabiliyorum, beden eğitimi öğretmenim vardı, Fatma Hoca, o yardımcı oldu yarışlara, müsabakalara götürdü. Ardahan'ın ilçesi Göle'de yarış yapıldı, orada da 1'inci olunca böyle sürekli müsabakalara katıldım. Türkiye'de birçok ilk 3'lüklerim var. 2015'te de Bulgaristan'da dünya 3'üncüsü oldum dağ krosta. Çok heyecanlıydım, gerçekten ne yapacağımı da bilemiyordum. Türk bayrağımızı dalgalandırdım. Bayrağı kaldırdığımız zaman gerçekten heyecan verici bir durumdu" dedi.

"BABAM TEDAVİ SÜRECİMDE 2 BİN TL BORÇ YAPTI"

Sakatlanmasının ardından kimsenin kendisiyle ilgilenmediği söyleyen Palavan, "Bir yıl boyunca Kayseri'de antrenmanlara devam ettim. Orada da 1 yıl önce aşırı antrenman yüzünden sakatlandım. Sonra kimse de ilgilenmedi. Zorlayınca sakatlık geçirdim. O süreçte tedavim kulübe aitti ama yol ücreti bana aitti. Zor bir dönemdi o süreçte yardım edenler oldu ama öyle ciddi bir manada yardım edenler olmadı. Yani kısa bir süreliğine oldu diyebilirim. Yol ücreti için bayağı param gidiyordu. Ben öğrenci de değilim, öğrenci kartım yok. Benim yüzümden zaten ailem borç yaptı. Hani 'kızım iyileşsin tekrardan Türkiye'yi temsil etsin, Türk bayrağını dalgalandırsın' diye. Ailem benim için ön planda, destekleri, benim için uğraşmaları. Babam 2 bin lira borç yaptı, sırf 'kızım okusun, koşsun tekrardan sahalara dövsün' diye. Benim için çok çabaladı ailem, hala destekliyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İÇİN SAVAŞIYORUM"

Gülcan Palavan, "Yarı zamanlı olarak bir işim var, bulaşık yıkıyorum. Cumartesi günlerim boş. O gün de hasta bakıyorum. Antrenmanlarıma da devam ediyorum. Şu an çok iyi gidiyor, bir haftadır başladım. Kendimi toparlamaya çalışıyorum. Türkiye'yi tekrardan temsil etmek, en iyi seviyeye getirmek, Türk bayrağını dalgalandırmak için kendimce savaşmaya çalışıyorum. Devamlı antrenman yapıyorum. Çünkü ciddi bir sakatlık yaşadım, şu anda sakatlığım yok. Şu anda gerekli destek yok ne söylesem yalan olur. Her şeyi ailemle ben yapıyorum. Zaten ailemi zora sokmuyorum. Onlardan maddi yardım istemiyorum, kendim çalışıyorum. Kendime güveniyorum içimde bir özgüven var" diye konuştu.

BİR KİTABA KONU OLDU

Bunların yanı sıra, ilham veren hayatları konu alan "Ben İstersem" adlı kitapta Gülcan Palavan'ın hayat mücadelesi de yer alıyor. Kitapta yer almasına ilişkin Palavan, "Kitap içerisinde çok güzel ilham veren hikayeler var, kız çocukları okusun, başarsın diye. Çünkü başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben de o kitap içerisinde yer aldım, kitabın bir kahramanı da ben oldum" dedi.