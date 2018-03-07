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    Son dakika.. Kara Kuvvetleri şikayetçi oldu! Nazlı Ilıcak'a ikinci şok

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan ve Mehmet Altan ile birlikte, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak'a, "casusluk" suçlamasıyla yeni bir dava daha açıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ilıcak hakkında müebbet hapis talep edildi.

    Sabah gazetesinin haberine göre, hazırlanan iddianamede Nazlı Ilıcak'ın FETÖ yayın organı Bugün Gazetesi'nde 2 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan, "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısına dikkat çekildi. Bu yazıda Ilıcak'ın Genelkurmay Başkanlığı'na ait 090046 sayılı gizli yazıyı yayınladığı kaydedildi.

    İMHA EDİLEN BELGE

    Söz konusu gizli ibareli yazının imha edildiği, imha edildiği halde şüphelinin eline ulaştığı belirtildi. Nazlı Ilıcak'ın devletin imha edilmiş gizli ibareli bir belgesini yayınlamak suretiyle, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, Ilıcak'ın savunmasına da yer verildi.

    Altan kardeşler ve Ilıcaka ağırlaştırılmış müebbetAltan kardeşler ve Ilıcak'a ağırlaştırılmış müebbet

    Ilıcak savunmasında, "eline ulaşan belgeyi basın-yayın ve ifade özgürlüğü nedeniyle haber alma hakkı sonucunda kamuoyu ile paylaştığını, haber yapma şeklinin ne olacağını belirlemenin yargı mercilerinin görevi olmadığını" iddia etti.

    MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müşteki olarak yer aldığı iddianame kapsamında, Nazlı Ilıcak hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçu kapsamında müebbet hapis istendi. Ilıcak, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

     

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