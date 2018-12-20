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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.12.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er ve uzman çavuş alımı yapıyor | Başvuru şartları neler

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Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er ve uzman çavuş alımı yapıyor | Başvuru şartları neler

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli er ve uzman çavuş alımı yapıyor. MSB'nin yayınladığı sözleşmeli er ve uzman çavuş ilanına başvurmak isteyen gençler, başvuru şartları hakkındaki detayları sorguluyor. Peki, KKK için açılan ilanlara kimler başvuru yapabilir?

MSB, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda sözleşmeli er ve uzman çavuş alımı başvurularını yıl sonuna kadar almaya devam edecek. Söz konusu ilana başvuru yapabilmek için belirlenen şartları taşımak gerekiyor. Öte yandan başvurular için belirlenen son tarih 31 Aralık 2018. İşte, KKK 2018 sözleşmeli er ve uzman çavuş alımı hakkında merak edilen detaylar...

SÖZLEŞMELİ ER ALIMININ DETAYLARI

En az ilköğretim mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuru yapabilir.

Kurum tarafından belirlenen başvuru şartlarından bazıları şunlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar),

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI VE KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Adaylar başvurularını www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

UZMAN ÇAVUŞ ALIMININ DETAYLARI

Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komando Branşına, Uzman Çavuş olarak ise Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda uygun göreceği TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda sınıflandırmaları K.K.K.lığınca yapılacaktır.

Kurum tarafından belirlenen başvuru şartlarından bazıları şunlar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

BAŞVURU ŞARTLARININ TAMAMI VE KILAVUZU İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. (Sözleşmeli Erlikte 3 yıllık hizmetini tamamlamayan ve ilk sözleşme süresi içerisinde bulunan sözleşmeli erler başvuruda bulunamazlar)

Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden/kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup, adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.)

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