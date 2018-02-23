Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımı | 2018 Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli erlik başvurusu

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere, sözleşmeli er alımı yapacağını duyurdu. MSB'nin duyurusu bu görevi yapmak için bekleyen binlerce genci umutlandırdı. Peki Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanına kimler başvuru yapabilir? Sözleşmeli er sınavı ne zaman yapılacak? Kimler sözleşmeli er olabilir? Başvuru için diploma şartı var mı? İşte, MSB'nin KKK için açtığı sözleşmeli erlik ilanı hakkında tüm detaylar ve sözleşmeli er adaylarının merak ettiği her şey...

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Devlet Personel Dairesi Başkanlığı internet sitesinden duyurduğu ilana göre; Sözleşmeli erlik için en az ilköğretim mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş yani 1 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğmuş olan adaylar başvurabilecek. İlana başvurmak için erkek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Öte yandan ilana Askerlik hizmetine başlamamış adaylar da başvuru yapabilecekler.

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

SÖZLEŞMELİ ER SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı nda (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

25 yaşını bitirmemiş olmak (Detaylar yukarı yazıyor)

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar)

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar)

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılma asına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yer e yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçı lık, ihaleye fesat karıştırma, D evlet sırlarını açığa vu rma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütleri n propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıkların d a n Nitelik Belgesi almış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken “ Askerliğe Elverişli Değil dir ” olarak terhis edilmemiş olmak,

Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K . lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğin de Sözleşme li Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

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