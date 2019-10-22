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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kara Kıta’nın vefası: ‘Verşan Baba’ unutulmadı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Kara Kıta’nın vefası: ‘Verşan Baba’ unutulmadı

Emekli Büyükelçi Verşan Şentürker (81), elçilik yaptığı Kongo başta olmak üzere Afrika’dan gelen üniversite öğrencilerine Ankara’da evini açarak onlar için ‘Verşan Baba’ olmuştu. Öğrencilerin her derdiyle ilgilenmiş, onlara evlerinden uzakta da olsa sıcak bir yuva sağlamıştı. Şentürk geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Çok sevdiği Kongolu öğrenciler de cenazesindeydi.

Emekli Büyükelçi Verşan Şentürk(81), elçilik yaptığı Kongo başta olmak üzere Afrika’dan gelen üniversite öğrencilerine Ankara’da evini açarak onlar için ‘Erşan Baba’ olmuştu. Öğrencilerin her derdiyle ilgilenmiş, onlara evlerinden uzakta da olsa sıcak bir yuva sağlamıştı. Şentürk geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Çok sevdiği Kongolu öğrenciler de cenazesindeydi. O öğrencilerden geçen yılki seçimlerde Kongo’nun Cumhurbaşkanı adayı olan Seth Kikuni Hürriyet’e ‘Üzerimde çok hakkı var. Biyolojik babam kadar yakındı. Çok uzaktan geldim ama vefamı göstermek zorundaydım” dedi.

Verşan Şentürker Dışişleri’ndeki kariyerine 1964’te başladı. Afrika ülkelerinde çeşitli pozisyonlar da diplomat olarak görev yaptı. Hep halkın içindeydi. Sadece ülkesinin çıkarlarını değil, görev yaptığı ülkelerde, fakirliğin pençesindeki insanların her derdiyle ilgilendi. Eğitimin önemine yürekten inanmıştı. Kara kıtanın makus talihinin böylece değişebileceğine inanıyordu. Bir tek öğrencinin bile eğitim alıp, hayata atılması onun için çok önemliydi. Kariyerinde bu şuurla yükseldi. Kongo, Meksika ve Kenya’da Büyükelçilik yaptıktan sonra 2003’te emekli oldu. 5 yıl görev yaptığı Kongo’yu hiç unutmadı. Emekli olduktan sonra Ankara’daki Kongolu ve Afrika ülkelerinden diğer öğrencilerle irtibatı devam etti. Evini onlara tahsis etti. Her sorunlarıyla ilgilendi. Onlar için ‘Verşan Baba’ oldu. Ülkesine geri dönen öğrenciler onunla irtibatlarını hiç kesmediler. Evinin duvarları onların çocuklarının fotoğraflarıyla süslüydü. Şentürker geçtiğimiz hafta 81 yaşında hayatını kaybetti. Yardımlarını hiç esirgemediği, çoğu şimdi meslek sahibi olmuş, Afrikalı öğrenciler de cenazedeydi...

“BİZE HEM HOCALIK HEM BABALIK YAPTI”

2018’de Kongo’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olan Seth Kikuni de o cenazedeki öğrencilerden biriydi: “Çok hatıramız var onunla. 2003 yılında ben Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1. sınıftayken, daha önce yardım ettiği Kongolu bir öğrenci vasıtasıyla tanışmıştık. Yeni emekli olmuştu. Bizim okulda ders veriyordu. Lisansımda, yüksek lisansımda, sonra doktora çalışmalarımda çok yardımını gördüm. Bana biyolojik babam kadar yakındı. Evi bizim yuvamızdı. Maddi manevi her anlamda yardımını gördüm. Evinde kaldım. Bizim için bir yuva gibiydi orası. Sadece bana değil benim ülkemden ve diğer Afrika ülkelerinden çok öğrenciye babalık yaptı. Doktoradan sonra ben ülkeme döndüm. İşe başladım, hayata atıldım. Hatta Cumhurbaşkanı adayı oldum. En büyük destekçimdi. Cenazeye Kongo’dan geldim. Başka öğrencileri de geldi. Üzerimde çok hakkı var. Çok uzaktan geldim ama vefamı ve şükranlarımı sunmak için gelmeliydim. Oğlum Nazali’nin de dedesi gibiydi.”

“KÜÇÜK VERŞANLAR YAŞIYOR”

Kızı Senem Şen de “Afrika’nın her yerinden gelen öğrencilere destek olurdu. Cenazede onlar da vefa gösterdiler. Evimizde her zaman onlardan biri vardı. Babam da biz de çok mutlu oluyorduk. Gerçek bir evlat gibi babama yakın oldular. Bana da ‘Abla’ derlerdi...’ diye anlattı. Şentürker’in Afrika’da büyükelçi olduğu dönemde maiyetinde çalışan emekli büyükelçi Hasan Göğüş, Şentürker’in emekli olduktan sonra da bu Afrika’dan gelen öğrencilerle yakından ilgilendiğini anlattı. Göğüş, “Babalık yaptığı bu öğrencilerden üçü evlendiklerinde çocuklarına Verşan adını vermişler. Kendisi öldü ama 3 Verşan bugün Afrika’da yaşamaya devam ediyor” dedi.

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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