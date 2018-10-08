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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
08.10.2018 - 17:03, Son Güncelleme:

Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı töreni

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Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı töreni

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda yeni eğitim-öğretim yılı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın da katıldığı törenle başladı.

Kara Harp Okulu'nun 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı açılışı dolayısıyla okulda tören düzenlendi.  Akar, Kara Harp Okulu'na gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. 

Kara Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı töreni

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller, çağdaşlaşmanın, modernleşmenin, kalkınmış ve mutlu bir toplum olmanın yolunun nitelikle eğitimden geçtiğini belirtti. 

Güzeller, Harbiyelilerin temel motivasyon kaynağının şeref, haysiyet yurt sevgisi ve vazife aşkı olduğunu da vurguladı. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun "Mustafa Kemal Atatürk ve ordu-millet dayanışması" konulu ilk dersi verdiği tören dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. 
Kara Harp Okulunda yeni eğitim-öğretim yılı töreni

Törenin ardından Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Orgeneral Dündar ve beraberindekiler Harbiyelilerle yemek yedi. 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (08.10.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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