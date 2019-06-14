Kara Harp Okulu Komutanlığı nerede? İşte, ulaşım haritası
Kara Harp Okulu Komutanlığı nerede sorusu, mülakata girecek olan adayların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Kara Harp Okulu Komutanlığı'nın nerede olduğunu öğrenerek çağrıldıkları tarihte mülakatlara dahil olacak olan adaylar, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Peki, Kara Harp Okulu Komutanlığı nerede? İşte, komutanlığın bulunduğu yerin harita üzerindeki konumu
Kara Harp Okulu Komutanlığı'na ulaşım için birden fazla yöntem bulunmaktadır. İşte, Kara Harp Okulu'nun harita üzerindeki konumu ve ulaşımı hakkında bazı bilgiler
|Nereden
|Yol Tarifi
|Ortalama Süre
|AŞTİ
|AŞTİ’den Dikimevi istikametine giden Ankaray (taşıma aracı) ile Kızılay'a gelinir. Kızılay'da bulunan Güven Park dolmuş duraklarından Sokullu, Öveçler, Oran, Çankaya minibüslerinden herhangi birine binilir ve Kara Harp Okulu durağında inilir.
|20-25dk.
(Taksi ile 10-15 dk.)
|Ankara Tren Garı
|Ankara Garından Kızılay istikametine giden EGO Belediye veya özel halk otobüsleri ile Kızılay'a gelinir. Kızılay'da bulunan Güven Park dolmuş duraklarından Sokullu, Öveçler, Oran, Çankaya minibüslerinden herhangi birine binilir ve Kara Harp Okulu durağında inilir.
|20-25dk.
(Taksi ile 10-15 dk.)
|Esenboğa Hava Limanı
|Esenboğa Hava Limanından, HAVAŞ servis otobüsleri veya EGO otobüsleri ile Kızılay'a gelinir. Kızılay'da bulunan Güven Park dolmuş duraklarından Sokullu, Öveçler, Oran, Çankaya minibüslerinden herhangi birine binilir ve Kara Harp Okulu durağında inilir.
|45-60dk.
(Taksi ile 30-35 dk.)
|Askeri Hava Limanı
|Etimesgut Askeri Hava Limanından AŞTİ’ye giden askeri servis ile ara durak olan AŞTİ’ye gidilir ve Ankaray ile Kızılay'a gelinir. Kızılay'da bulunan Güven Park dolmuş duraklarından, Sokullu, Öveçler, Oran, Çankaya minibüslerinden herhangi birisine binilir ve Kara Harp Okulu durağında inilir.
|30-35dk.
(Taksi ile 15-20 dk.)
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