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    Kara deniz! Bir babanın çığlığı

    İHA
    11.07.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    Giresun’da denizde kaybolan 3 çocuktan 2'si öldü, birinin durumu ise ağır. Olayı haber alan çocukların aileleri sahil kenarına gelerek arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Sinir krizi geçiren çocuklardan birinin babasına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

    Giresun’un Piraziz ilçesinde serinlemek için denize giren ve suda kaybolan 3 çocuk, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı. Çocuklardan 2'si hayatını kaybederken, diğerinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Edinilen bilgilere göre, Piraziz ilçesinde serinlemek için denize giren 3 çocuk suda gözden kayboldu. Olayı gören vatandaşlar çocukları kurtarmak için harekete geçti. Çocuklardan biri vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer iki çocuğun arama kurtarma ekipleri tarafında denizden cansız bedenleri çıkartıldı. Olayı haber alan çocukların aileleri sahil kenarına gelerek arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Sinir krizi geçiren çocuklardan birinin babasına ise sağlık ekipleri müdahale etti.

    Kara deniz Bir babanın çığlığı

    Kara deniz Bir babanın çığlığı

    Etiketler: Karadeniz , baba , boğuldu
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