Kara bÃ¶lÃ¼mÃ¼ inÅŸaatÄ± durdu... 1 aydÄ±r tek bir Ã§ivi bile Ã§akÄ±lmadÄ±

Edinilen bilgiye gÃ¶re, proje alanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r tek bir Ã§ivi bile Ã§akÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen ve iÅŸÃ§ilerin olmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸantiye alanÄ±nda ÅŸu anda sessizlik hakim. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) yetkililerinden edinilen bilgiye gÃ¶re ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n deniz tarafÄ±nda tamamlandÄ±ÄŸÄ±, kara tarafÄ±nda ise kurul onayÄ± beklendiÄŸi, projenin iptal edilmesinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 2018 yÄ±lÄ± sonunda tamamlanmasÄ± planlanan projenin inÅŸaatÄ±nÄ±n devam edip etmeyeceÄŸi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde belli olacak.







Mimar Hakan KÄ±ran tarafÄ±ndan 2005 yÄ±lÄ±nda tasarlanan projeye daha sonra metro ilavesi kararÄ± verilerek 28 Temmuz 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. FÄ±ndÄ±klÄ± Molla Ã‡elebi Camiiâ€™nin kuzey tarafÄ±ndan baÅŸlayÄ±p KabataÅŸ Bezm-i Alem Valide Sultan Camiiâ€™ne bitiÅŸik balÄ±kÃ§Ä± barÄ±naÄŸÄ±nÄ± da iÃ§ine alan Ã§alÄ±ÅŸmalarda Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 650 metre boyunca denize kazÄ±klar Ã§akÄ±larak kÄ±yÄ± kÄ±smÄ± deniz Ã¼zerinde yaklaÅŸÄ±k 20 metre geniÅŸletilmiÅŸti. Projede yer alan 4 iskelenin yapÄ±lmasÄ± iÃ§inde denize yÃ¼zlerce kazÄ±k Ã§akÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°skelelerin betonarme bÃ¶lÃ¼mleri ise geÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n sonunda tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±.



BÄ°R AYDIR TEK BÄ°R Ã‡Ä°VÄ° BÄ°LE Ã‡AKILMIYOR



KabataÅŸ Meydan ve Transfer Merkezi projesinde Ã§alÄ±ÅŸmalar hÄ±zla ilerlerken, Ã§evre sakinleri, yaklaÅŸÄ±k 1 ay Ã¶nce bÃ¶lgedeki Ã§alÄ±ÅŸmalar durduÄŸunu ifade etti. Daha Ã¶nce hummalÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ alanda ÅŸu anda Ã§alÄ±ÅŸmayan birkaÃ§ iÅŸ makinesi park halinde dururken iÅŸÃ§iler de alanÄ± terk etti. HaftalardÄ±r proje alanÄ±nda tek bir Ã§ivinin bile Ã§akÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Projenin akÄ±betinin ne olacaÄŸÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde belli olacak. BÃ¶lgede ÅŸu anda sadece KabataÅŸ-Mahmutbey metro hattÄ±yla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



Ã–te yandan duran projeyle ilgili tanÄ±tÄ±m faaliyetleri de sÃ¼rÃ¼yor. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼k Åžehir Belediyesinin, bÃ¶lgenin hemen yanÄ±nda aÃ§tÄ±ÄŸÄ± "KabataÅŸ Meydan ve Transfer Merkezi " tanÄ±tÄ±m ofisinde proje hazÄ±rlanan maketlerle tanÄ±tÄ±lmaya devam ediliyor.

PROJEDE NELER VAR?



Proje kapsamÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 90 bin metrekarelik alanÄ±n yeniden dÃ¼zenlenmesi planlanÄ±yor.Projede deniz otobÃ¼sÃ¼, vapur ve deniz otobÃ¼sÃ¼ iskeleleri yenilenecek.Projede otomobillerin geÃ§tiÄŸi yol, yer altÄ±na alÄ±nÄ±p tÃ¼m entegrasyon bu alanda saÄŸlanacak.Proje ile KabataÅŸ Ä°skelesi, KabataÅŸ-Taksim fÃ¼nikÃ¼ler hattÄ± ve yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan Mahmutbey-KabataÅŸ metro hattÄ± entegre olacak. Projeye gÃ¶re, bÃ¶lgede bÃ¼yÃ¼k eksiklik olan meydan ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanÄ±p 10 bin metrekarelik bir meydan oluÅŸturulacak. Altta ve Ã¼stte geÃ§iÅŸ alanlarÄ±nÄ± kullanacaklarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak bÃ¼fe, pastane, gazete bayii gibi Ã¼niteler yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.



MÄ°MARLAR ODASIâ€™NDAN YAPICI: 2006 PROJESÄ° Ä°LE ALAKASI YOK



Mimarlar OdasÄ± Kent DanÄ±ÅŸma Kurulu Sekreteri Mimar MÃ¼cella YapÄ±cÄ± ise Koruma Kurulu kararÄ±nÄ±n daha sonradan alÄ±nmasÄ± konusuna baÅŸÄ±ndan beri itiraz ettiklerini belirterek " Bu kararlarÄ±n sonradan alÄ±nmasÄ± zaten projeyi yasal yapmÄ±yor. 2006 yÄ±lÄ±ndaki proje bu deÄŸildi. KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ± 2 NumaralÄ± KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± Koruma Kuruluâ€™nun vereceÄŸi karar iÃ§in inÅŸaatÄ±n kara bÃ¶lÃ¼mÃ¼ durdu.Biz zaten projeye karÅŸÄ± dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±k" dedi.



Ä°BB: PROJENÄ°N Ä°PTAL EDÄ°LMESÄ° SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L



Ä°BB yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re ise Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n deniz tarafÄ±nda tamamlandÄ±ÄŸÄ±, kara tarafÄ±nda ise tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarda olduÄŸu gibi koruma kurul onayÄ±nÄ±n beklendiÄŸi, projenin iptal edilmesinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.





