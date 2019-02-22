Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi: Akşam saatlerinden itibaren...
Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK
Bir süredir vatandaşların yönelttiği 'Kar ne zaman yağacak?' sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yanıt geldi. Günlük hava durumu verilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının bugün Trakya Bölgesinden giriş yapacağını açıkladı.
Yayımladığı hava durumu verilerinde Marmara ve Batı Karadeniz için tahminde bulunan MGM, rüzgarın yer yer kuvvetli eseceği bölgeler için dikkatli olunması için uyarısını gerçekleştirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELI °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yağmur ve sağanak yağışlı
MANISA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılar ile Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KIRIKKALE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
KARS °C, 0°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, -5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
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