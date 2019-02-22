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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi: Akşam saatlerinden itibaren...

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Son dakika... Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi: Akşam saatlerinden itibaren...

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülkenin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK

Bir süredir vatandaşların yönelttiği 'Kar ne zaman yağacak?' sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yanıt geldi. Günlük hava durumu verilerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışının bugün Trakya Bölgesinden giriş yapacağını açıkladı. 

Yayımladığı hava durumu verilerinde Marmara ve Batı Karadeniz için tahminde bulunan MGM, rüzgarın yer yer kuvvetli eseceği bölgeler için dikkatli olunması için uyarısını gerçekleştirdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELI °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yağmur ve sağanak yağışlı

MANISA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılar ile Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KIRIKKALE °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KARS °C, 0°C
Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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