Kar yağacak mı? Yarın (çarşamba günü) hava nasıl olacak? 18 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 7°C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 6°C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık yarın (Çarşamba) zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ 6°C, 18°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık yarın, (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 5°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 5°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA -1°C, 16°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI -2°C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 1°C, 7°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA 3°C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE 1°C, 18°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU -3°C, 12°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 1°C, 13°C

Az bulutlu

SAMSUN 9°C, 19°C

Az bulutlu

TOKAT 0°C, 14°C

Az bulutlu

TRABZON 9°C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -9°C, 2°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS -7°C, 7°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA 0°C, 13°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN -4°C, 9°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 4°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 3°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 6°C, 18°C

Az bulutlu ve açık