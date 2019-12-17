Kar yağacak mı? Yarın (çarşamba günü) hava nasıl olacak? 18 Aralık hava durumu raporu
Aralık ayının sonlarına doğru gelinirken, İstanbul ve Ankara gibi metropollerde yaşayan vatandaşlar ne zaman kar yağacak sorunun cevabını merak etmeye başladı. Soğuyan havalarla beraber, son hava durumu değerlendirmeleri çerçevesinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çarşamba gününe ait hava raporunu paylaştı. Peki, kar yağacak mı? Yarın hava nasıl olacak? İşte, 18 Aralık hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
SİS UYARISI: Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle İç ve Doğu Anadolu, İç Ege, Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 7°C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 6°C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık yarın (Çarşamba) zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ 6°C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık yarın, (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 5°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 5°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA -1°C, 16°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1°C, 9°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ÇANKIRI -2°C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR 1°C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KONYA 3°C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU -2°C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
DÜZCE 1°C, 18°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU -3°C, 12°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA 1°C, 13°C
Az bulutlu
SAMSUN 9°C, 19°C
Az bulutlu
TOKAT 0°C, 14°C
Az bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -9°C, 2°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS -7°C, 7°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
MALATYA 0°C, 13°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
VAN -4°C, 9°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
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