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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
19.03.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

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Van-Hakkari kara yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı.

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  • Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
  • Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
  • Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
  • Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
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Kent genelinde dün gece başlayan kar ve tipi, yüksek kesimlerde etkisini arttırdı. Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde buzlanan yolda çok sayıda araç ilerleyemedi. Tipi nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolu açmasının ardından araçlarına zincir takarak yollarına devam etti.

Ekipler, tipi nedeniyle sık sık kapanan yolda, açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyardı.

Sürücü Zübeyir Kaya, kar ve tipiye hazırlıksız yakalandıklarını belirterek "Hakkari'den geliyorum. Burada çok yoğun bir tipi var ve mahsur kaldık. Ekiplerin yolu açmasının ardından bizler de aracımıza zincir takıp yokuşu çıkabildik." dedi.

Sürücü Abdulhaluk Kara da "Hava çok kötüydü, birçok insan burada mağdur oldu. Zor şartlarda aracımıza zincir taktık. Kaza riski de yaşadık. Bir araç tipi nedeniyle az daha bize çarpıyordu. Yol açıldı, şimdi devam edeceğiz." diye konuştu. 

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