Kar tatili haberleri peş peşe geldi
Malatya il genelinde, Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ile Nurhak ilçelerinde ve Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Kentte sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçelerinde yarın eğitime bir gün ara verilecek.
Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında yarın idari izinli olacağı belirtildi.
MALATYA DA TATİL
Malatya merkez ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya ili genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" dedi.
ADIYAMAN'DA TEK İLÇE
ADIYAMAN’ın Gölbaşı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk, orta ve liselerde eğitime 31 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edildi.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bu sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede okullar 1 gün tatil edildi. Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir yaptığı açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla (31 Aralık Pazartesi günü) yarın ilçe genelinde tatil kararı alınmıştır" dedi.
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