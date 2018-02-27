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    Kar sevincini sokakta mikrofonla haykırdı

    İHA
    27.02.2018 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Edirne’de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta karaoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı. 

    Edirne'de yılın ilk yoğun kar yağışının etkili olmaya başlamasının ardından okullar tatil edildi.Yağışın başladığı ilk anlarda ise bir vatandaş, eline mikrofonu alarak kendisini Saraçlar Caddesi'ne attı.

    'KAR NASIL YAĞIYOR, GÖRÜYORSUNUZ'

    Bu anları bir muhabir edasıyla kaydeden vatandaş, “Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz” sözlerini kaydetti.

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    Bu sırada kadraja giren bir başka vatandaşın “Görüyorsunuz burası Trakya” sözleri ise son dönemin fenomen ismi 'İlk kez şelale gören adam'ın videosunu hatırlattı. Geçtiğimiz aylarda Elazığ'da hayatında ilk defa bir şelale ile karşılaşan ve "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz!" diyerek hayranlığını dile getiren adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırmış ve bu görüntüler yeni bir akımı başlatmıştı...

    İlk kez şelale gören adamdan yeni videoİlk kez şelale gören adamdan yeni video!

    Etiketler: KAR , Edirne , Trakya , son dakika
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