Eskişehir ve Bilecik'te okullar tatil mi? Kar nedeniyle okullar nerelerde tatil edildi?

Akşam saatlerinde Eskişehir ve Bilecik'te etkisini arttıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Bazı ilçe ve köylerde yoğun kar nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi. Öte yandan, bir tatil haberi de Bilecik'ten geldi. Peki, yarın nerelerde okullar tatil? İşte, 31 Aralık kar tatilinin olduğu iller.

ESKİŞEHİR'İN 2 İLÇESİNDE EĞİTİM ÖĞRETİME ARA

Eskişehir'de Seyitgazi ilçesinden sonra Mihalıççık ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında özellikle ilçelerde kar kalınlığının artması hayatı olumsuz etkiliyor. Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrasında eğitim ve öğretime yarın 31 Aralık 2019 tarihinde bir gün süreyle ara verildi. Kar yağışının yoğun olduğu iki ilçede öğrenciler yarın kar tatili yapacak. Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkisine göre il geneli ve diğer ilçelerde eğitim ve öğretime ara verilip verilmemesine ilerleyen saatlerde belirleneceği öğrenildi.

BİLECİK'TE KAR TATİLİ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçe genelinde bugün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakam Hasan Yaman, yapılan son değerlendirmeler sonrasında Vali Bilal Şentürk ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından ilçe genelindeki tüm okullarda yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı.