Kar nedeniyle Mersin'de yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Mersin son dakika kar tatili açıklaması

Yarın okular Mersin'de tatil mi sorusu, kentte yaşayan vatandaşların en fazla merak ettiği konular arasında yer aldı. Çocuklarını yarın okula gönderip göndermeyeceğini bilmeyen vatandaşların araştırmaları devam ederken Gülnar Kaymakamlığından son dakika açıklama geldi. İşte, Mersin'de yarın kar tatilinin olduğu yerler ile ilgili detaylar.

MERSİN'İN 1 İLÇESİNDE YARIN OKULLAR TATİL

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.