Kar ne zaman yağacak? Meteorolojiden 14 Kasım uyarısı
Kar ne zaman yağacak sorusuna cevap arayan binlerce vatandaşa Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Geçtiğimiz günlerde soğuk hava konusunda uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı bilgilere göre kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı
Kar ne zaman yağacak sorusu, son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kar ne zaman yağacak sorusuna hız kazandıran binlerce vatandaş, MGM'nin yayımladığı bilgileri sorgulamaya başladı. Peki, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde kar ne zaman yağacak? İşte, o detaylar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı 14 Kasım Çarşamba günü etkisini gösterecek. İşte, MGM'nin o açıklaması;
"Ülkemizin Doğu Kesimlerinde yarından itibaren (14.11.2018 Çarşamba) meydana gelecek yağışların Erzurum, Bayburt ve Gümüşhane'de kar, Bingöl, Bitlis, Muş, Erzincan'ın ve Tunceli'nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, 1500 m ve üzeri rakımlı yerlerde kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek buzlanma, ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Marmara'da sıcaklık azalacak
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova), Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis de öngörülüyor.
Bölgede sıcaklığın 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
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