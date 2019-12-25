Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı ne zaman?

'Kar ne zaman yağacak?' sorusu son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Meteoroloji'nin kar yağışı hakkında bilgi verip vermediğini merak eden pek çok vatandaş, konuya dair ayrıntıları internette sorguluyor. İşte, kar yağışı hakkında son ayrıntılar...

Birkaç gündür kendisini hissettiren soğuk havanın ardından Mega Kentte yaşayan vatandaşların gündemini oluşturan 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı. MGM, İstanbul'da kar yağışının hafta sonu itibariyle karla karışık gerçekleşebileceğini tahminlerine ekledi.



