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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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15.11.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu

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Kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu

Havaların birden soğuması ve kışın soğuk yüzünü göstermesiyle birlikte kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Özellikle ülkemizin doğu bölgelerinde sağanak şeklinde etkili olan yağışların sabah saatlerinden itibaren yerini yoğun kar yağışına bırakması, diğer bölgelerde yaşayan vatandaşları heyecanlandırdı. Peki, kar ne zaman yağacak?

Kar yağışının ne zaman olacağına yönelik araştırmalar havaların soğumasıyla birlikte hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla bazı bölgeler için kar yağışı uyarısı yapılmış hatta Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar tatil edilmişti. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, 15 Kasım güncel hava durumu...

15 KASIM HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Eskişehir, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların İstanbul, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ayrıca bu sabah ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerinde ise orta kuvvette zirai don bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur, kuzey ve batısının yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor) 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, doğu kesimleri yer yer kuvvetli sağanak yağışlı (Yağışların Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur, 1500 metre rakım ve üzerinde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah ilk saatlerden itibaren doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 15

DOĞU ANADOLU'DA 270 KÖY YOLU KAPANDI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 270 köy yolu kardan kapandı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle meteoroloji, vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından dün başlayan kar yağışı giderek etkisini arttırdı. Yeni güne karla uyanan Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, ve Ağrılı vatandaşlar, kardan kapanan ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan’da 140, Kars’ta 71, Muş’ta 32, Ardahan’da 18, Ağrı’da ise 9 olmak üzere toplam 270 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ILGAR DAĞI GEÇİDİNDE KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYE ULAŞTI

Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ise okul bahçesinde bol bol kartopu oynayarak karın keyfini çıkardılar. Sıcak havalara aldanıp göç etmeyen iki leylek kar altında kaldı. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi’nde elektrik direği üzerinde şiddetli kar yağışına rağmen hareketsiz bekleyen leylekler yuvasının terk etmedi. Ardahan’ın Posof ilçesinde ise sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Posof- Damal karayolu Ilgar Dağı geçidinde kar kalınlığının 30 santime ulaştı ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Ağaçların sararmış yaprakları ve meyveleri karla buluşunca renkli görüntüler ortaya çıktı. Toplanmayan elmalarda kar altında kaldı. Bazı vatandaşlar karın bolluk ve bereket olduğu söylerken bazı vatandaşlar ise yağan karın 6 ay gibi bir süre çile oluşturduğunu belirtiler.

Erzincan’da ise kar yağışı Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Deniz seviyesinden 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı’nda kartpostallık manzarayı görenler, karın keyfini fotoğraf çektirerek çıkardılar.

SICAKLIKLAR 5-8 DERECE DAHA AZALACAK

Öte yandan Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Bölgede zaman zaman orta kuvvetli rüzgar olacağını belirten uzmanlar, sıcaklıkların 5 ila 8 derece azalacağı açıkladı. Uzmanlar, kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olayı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bayburt-Erzurum Karayolu Kop Dağı geçidinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı araçları mahsur bıraktı, ulaşımın aksamasına sebep oldu. Erzurum güzergahından Bayburt istikametine giden çok sayıda araç yoğun kar yağışı nedeniyle, Kop Dağı çıkışında mahsur kaldı. Kop Dağı'nda yaşanan kar engelinde herhangi bir kazanın yaşanmadığı, karayolu ekiplerinin ise yol açma ve tuzlama çalışması yaptıkları belirtildi.

BAZI İLLER İÇİN BUZLANMA UYARISI

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar hava, Bingöl'de yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde kar yağışlı, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan diğer illerde ise parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve bölgesel sis ile pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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