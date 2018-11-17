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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.11.2018 - 19:43, Son Güncelleme:

Kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

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Kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Son günlerde havaların soğuması, pek çok vatandaşın aklına şu soruyu getirdi: 'Kar ne zaman yağacak?'. Yurdun büyük bölümünde soğuk hava günden güne etkisini hissettirirken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde pek çok yerde kar yağışı devam ediyor. Diğer bölgelerde ise yağış, daha çok yağmur şeklinde görülüyor. Peki, kar ne zaman yağacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok şehirde ikamet eden vatandaş, bulundukları yerin güncel hava durumu bilgisini öğrenmek için, Meteoroloji'nin yayınladığı verileri araştırıyor. İşte, il il hava durumu bilgisi...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey, Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 9
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13
Adana: Parçalı bulutlu 20
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE'NİN BATISI İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin batı kesimlerinin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, pazar günü Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya'nın batısı) kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SARIKAMIŞ'TA KAR KALINLIĞI 35 CM

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Ağrı'da 0, diğer illerde sıfırın altında Kars'ta 2, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 1, Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 8, Erzincan'da 5, Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor. Kar kalınlıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde 30, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 35, Yanlızçam Kayak Merkezi'nde 3, kent merkezlerinde Erzurum'da 7, Erzincan'da 6, Ardahan'da 5, Ağrı'da 2, Iğdır'da 1 santimetre kaydedildi. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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