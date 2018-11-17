Kar ne zaman yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere pek çok şehirde ikamet eden vatandaş, bulundukları yerin güncel hava durumu bilgisini öğrenmek için, Meteoroloji'nin yayınladığı verileri araştırıyor. İşte, il il hava durumu bilgisi...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Artvin çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey, Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Akdeniz ve Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusu, Batı Akdeniz'in yüksek kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar, Bolu çevreleri ile Ankara ve Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Muğla, Aydın, İzmir, Uşak ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, batı kıyılarında kuvvetli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

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TÜRKİYE'NİN BATISI İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, ülkenin batı kesimlerinin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, pazar günü Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya'nın batısı) kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SARIKAMIŞ'TA KAR KALINLIĞI 35 CM

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Ağrı'da 0, diğer illerde sıfırın altında Kars'ta 2, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de 1, Erzurum'da 6 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 8, Erzincan'da 5, Kars ve Ağrı'da 4, Erzurum ve Ardahan'da 3 derece olması öngörülüyor. Kar kalınlıkları Palandöken Kayak Merkezi'nde 30, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 35, Yanlızçam Kayak Merkezi'nde 3, kent merkezlerinde Erzurum'da 7, Erzincan'da 6, Ardahan'da 5, Ağrı'da 2, Iğdır'da 1 santimetre kaydedildi. Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.