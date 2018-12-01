Kar ne zaman yağacak? 5 günlük hava durumu tahmini
Kar ne zaman yağacak sorusu, özellikle Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Hava sıcaklıkların ciddi manada düşüş göstermesi üzerine Ankara ve İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorularına hız kazandıran birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre kar ne zaman yağacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak konusu, son günlerin araştırılan hususları arasında yer almaya devam ediyor. Kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesi üzerine kar yağışı hakkında sorgulamalarına başlayan birçok vatandaş, soluğu arama motorlarında aldı. Peki, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak? İşte, konu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu bilgileri
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara ve İstanbul için kar yağışı ihtimali önümüzdeki 5 gün boyunca öngörülmüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Hatay ve Aksaray çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli(21 – 50 kg/m2), Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 – 100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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