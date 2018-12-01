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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.12.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Kar ne zaman yağacak? 5 günlük hava durumu tahmini

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Kar ne zaman yağacak? 5 günlük hava durumu tahmini

Kar ne zaman yağacak sorusu, özellikle Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Hava sıcaklıkların ciddi manada düşüş göstermesi üzerine Ankara ve İstanbul'da kar ne zaman yağacak sorularına hız kazandıran birçok vatandaş, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre kar ne zaman yağacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak konusu, son günlerin araştırılan hususları arasında yer almaya devam ediyor. Kış şartlarının kendisini iyiden iyiye hissettirmesi üzerine kar yağışı hakkında sorgulamalarına başlayan birçok vatandaş, soluğu arama motorlarında aldı. Peki, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul ve Ankara'da kar ne zaman yağacak? İşte, konu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu bilgileri

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Ankara ve İstanbul için kar yağışı ihtimali önümüzdeki 5 gün boyunca öngörülmüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Hatay ve Aksaray çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ilçelerinde kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli(21 – 50 kg/m2), Doğu Karadeniz kıyıları, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51 – 100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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