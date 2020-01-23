Kar küreme araçlarından kar ve buzlanma nöbeti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İBB ve AKOM verilerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinde Anadolu Yakası'nda hafif kar yağışı geçişinin görülebileceği belirtiliyor. Dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesinin beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

"DÜN AŞIRI BİR BUZLANMA OLDU"

Anadolu Yakası'nda D-100 ve diğer bağlantı yollarında kar küreme araçları hazır bekliyor. Kar yağışı ve buzlanmalara karşı ekipler caddelerde de nöbet tutuyor. Kar küreme aracı görevlisi Gürkan Erdoğan, "Çoktandır hazırız burada. Kar yağışı başlamadan birkaç gün öncesinden zaten biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bölgelerimizde yerlerimizi aldık. Bugün herhangi bir problem olmadı. Dün aşırı bir buzlanma oldu. Gerekliyi tuzlamayı yaptık. Şu an Anadolu Yakası 7. Bölge olarak biz hazırız" şeklinde konuştu.

"HAVA ÇOK SOĞUK, DONUYORUZ"

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların da kar yağışına karşı hazırlıklı olduğu görüldü. Yusuf Aslan Yıldırım, "Sanki yağacak gibi hava çok soğuk. Donuyoruz. Bana yağacak gibi geliyor. Elimizden geldiği kadar sıkıca giyinmeye çalışıyoruz. Kışı da kendi mevsimine göre yaşamak lazım" ifadelerini kullandı.

BUZLANMALARA DİKKAT

Kar yağışını etkili olması durumunda uzmanlar başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği ve kar lastiği kullanması yönünde uyarılar yapıyor.