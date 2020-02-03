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Ayhan Babat-ŞIRNAK (İHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, ekipleri yolları açmak için seferber oldu

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Kar kalınlığı 4 metreyi aştı, ekipleri yolları açmak için seferber oldu

Şırnak'ın Uludere ile Beytüşşebap ilçeleri arasında bulunan Tanin Tanin bölgesinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti. Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için seferber oldu.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı dağ eteklerinde bulunan yerleşim yerlerinde yarım metreyi geçerken yüksek kesimlerde ise 4 metreyi aştı. Karayolları ekipleri, Tanin Tanin bölgesinde kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için seferber oldu.
Karayolları Genel Müdürlüğü 95. Şube Şefliği çalışanı Şevket Benek, kırsal alan ekiplerinin ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açma konusunda seferber olduğunu belirterek, "Gece gündüz karla mücadele çalışmasını yürütüyoruz. Hastası olana, yolda kalana yardım ediyoruz. Yolları açıp vatandaşların mağdur olmamasına özen gösteriyoruz. Zor şartlarda canla başla çalışarak karlı yolları açıyoruz" dedi.

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