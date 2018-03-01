Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek?

    Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek?

    DHA
    01.03.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı.Kar kalınlığının 1-5 cm aralığında ölçüldüğü belirtilen açıklamada kar yağışının öğle saatlerinden itibaren kenti terk edeceği ifade edildi.

    Açıklamada bu gece ve yarın sabah sıcaklıkların sıfır derecenin altına gerileyeceğinden buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, "1378 araç ve iş makinesi 6 bin 992 personel ile yollarda buzlanmaya karşı kürüme ve tuzlama yapıldı. Ana arterlerde son 24 saatte 4 bin 352 ton tuz kullanılarak yollar trafiğe açık tutuldu. Evsiz vatandaşlar Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi İBB İSTAÇ Esenyurt merkezinde konaklıyor. Bugün itibariyle 480 vatandaş hizmetlerden yararlanıyor" denildi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: AKOM , istanbul , Kar yağışı , Meteoroloji , son dakika
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri