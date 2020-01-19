Kar görmeye gittiler... 200 kişi mahsur kaldı

Hafta sonu kar görmek için Zorkun Yaylası’na giden tatilciler, dönüş yolunda Olukbaşı mevkiinde ani bastıran kar yağışı sebebiyle yolun kapanması üzerine araçlarıyla mahsur kaldı.

Kar ve soğuk sebebiyle kayganlaşan yolda ufak çaplı trafik kazalarının olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdare ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir greyder ve beş personelden oluşan ekipler, kapanan yolu açıp, mahsur yaklaşık 200 kişiyi kurtardı.

’TÜM VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIK’

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, ekiplerin tüm vatandaşlara ulaştığını, mahsur kalan kimsenin olmadığı söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gizlice, "Bugün akşam saatlerinde Zorkun Yaylası Mitisin Yolu üzerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yaşanan yol kapanma ve vatandaşlarımızın mahsur kalması ile ilgili yaşanan olayla ilgili, iş makineleri, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün ekipleri gereken çalışmayı yaparak, yolu hizmete açtılar ve vatandaşlarımızı çok şükür kazasız belasız mahsur kalmadan kurtarıldıklar" dedi.