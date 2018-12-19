Kar etkisini artırdı... Trafik yoğunluğu başladı
Meteoroloji'nin uyarısının ardından kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un Silivri ilçesi tamamen beyaza büründü. İstanbul'un bazı ilçelerinde ise kısa süreli kar yağışı etkili oldu. İstanbul genelinde saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Kar yağışının devam ettiği Silivri'nin bazı bölgelerinde rüzgar dindi. Havanın sakinliğini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
10 SANTİME ULAŞTI
Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçenin Batı kesimlerinde 10 santime ulaştı. Özellikle Gümüşyaka, Çanta ve Değirmenköy mahallelerinde, rüzgarın dinmesiyle birlikte çocuklar kendilerinin parklara attı. Kartopu oynayan çocuklar, kimi zaman kardan adam yaparak doyasıya eğlendi. Çocukların keyifli anları kameralara yansıdı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'İ GÖRDÜ
Bu arada, Gümüşyaka ve Değirmenköy mahalleleriyle TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul genelinde ise saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti. Saat 1940 itibarıyla ana arterlerde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk oranı ise 60'ın altına indi.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji dün uyarmıştı, kar yağışı bugün İstanbul'da başladı. Sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra İstanbul Boğazı çevresinde etkili oldu. Yağışın artması ile birlikte trafikte özellikle iş çıkış saatinde yoğunluk yaşanmaya başladı.
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