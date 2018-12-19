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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA-AA-İHA
19.12.2018 - 19:03, Son Güncelleme:

Kar etkisini artırdı... Trafik yoğunluğu başladı

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Kar etkisini artırdı... Trafik yoğunluğu başladı

Meteoroloji'nin uyarısının ardından kar yağışı etkili oldu. İstanbul'un Silivri ilçesi tamamen beyaza büründü. İstanbul'un bazı ilçelerinde ise kısa süreli kar yağışı etkili oldu. İstanbul genelinde saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Kar yağışının devam ettiği Silivri'nin bazı bölgelerinde rüzgar dindi. Havanın sakinliğini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. 

Silivri'de çocuklar karın tadını çıkardıKar yağışının devam ettiği Silivri'nin bazı bölgelerinde rüzgar dindi. Havanın sakinliğini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak karın tadını çıkardı.
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10 SANTİME ULAŞTI

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçenin Batı kesimlerinde 10 santime ulaştı. Özellikle Gümüşyaka, Çanta ve Değirmenköy mahallelerinde, rüzgarın dinmesiyle birlikte çocuklar kendilerinin parklara attı. Kartopu oynayan çocuklar, kimi zaman kardan adam yaparak doyasıya eğlendi. Çocukların keyifli anları kameralara yansıdı. 

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'İ GÖRDÜ

Kar etkisini artırdı... Trafik yoğunluğu başladı

Bu arada, Gümüşyaka ve Değirmenköy mahalleleriyle TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul genelinde ise saat 19.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti. Saat 1940 itibarıyla ana arterlerde yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluk oranı ise 60'ın altına indi. 

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji dün uyarmıştı, kar yağışı bugün İstanbul'da başladı. Sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, öğleden sonra İstanbul Boğazı çevresinde etkili oldu. Yağışın artması ile birlikte trafikte özellikle iş çıkış saatinde yoğunluk yaşanmaya başladı. 

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