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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.12.2018 - 20:23, Son Güncelleme:

Kar etkisini gösterdi... Yollarda son durum

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Kar etkisini gösterdi... Yollarda son durum

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya kara yolu ulaşıma kapandı. Bursa'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle de Bursa-Uludağ yolunda çok sayıda araç yolda kaldı. İşte Türkiye'de yollarda son durum...

ANTALYA KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Afyonkarahisar ve çevresindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya kara yolu ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda Sinanpaşa İlçesine bağlı Kılıçarslan beldesinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, belirlenen noktada tır, kamyon ve otomobil geçişlerine izin vermediği kara yolunda araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu.
Aydın'dan, Antalya'ya giden Özkan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolun kapanacağını hiç tahmin etmediklerini, kar ve tipinin bir anda bastırmasıyla yollarının kapandığını aktardı.

Mutlu, "Yol hiç tahmin ettiğimiz gibi değil. Aracı da kaydırdık maalesef. Sürücüler oldukları yerden bence hiç kımıldamasın. Afyonkarahisar'da oldukları yerde konaklasın, hatta yola hiç çıkmasınlar." dedi.

"YOLLAR GERÇEKTEN ÇOK KÖTÜ"

Çanakkale'den Isparta'ya kendi aracıyla giden Cansu Kulaç da kapanan yolun ekipler tarafından açılmasını beklediklerini ifade etti.

Kulaç, "Bekliyoruz bakalım ne olacak. Yollar gerçekten çok kötü. Sürücüler, kar lastiği ve zincir takmadan kesinlikle yola çıkmasınlar. Yolda da
bir sürü kaza gördük. O yüzden can güvenliği önemli. Yollar iyi değil." diye konuştu.  İstanbul'dan Antalya giden tır şoförü Hakan Koç da yolda beklediğini belirterek, sürücelere yavaş gitmeleri ve araç mesafelerini korumalarını tavsiyesinde bulundu.

KAR KÜREME VE TUZLAMA

Karayolları 31. Şube şefliğinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Afyonkarahisar-Kütahya, Afyonkarahisar-Konya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Ankara kara yollarındaki trafikte zaman zaman aksamalara neden olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Karayolları ekiplerinin belirtilen yol güzergahlarında iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gecenin geç saatlerine kadar devam edeceğini ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buz ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısını yaptı.

Kütahya-Afyonkarahisar yolu da kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

AFYONKARAHİSAR YOLU KAPANDI

Kütahya’da da kar yağışı etkili oldu. Kütahya-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Domaniç ilçesinde de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Domaniç-İnegöl karayolunda araçlar yollarda kaldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yolda Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA'DA SON DURUM

ANKARA’da etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kişi yolda yürümekte güçlük çekerken, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Ankara’da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.ÿLapa lapa yağan kar ile birlikte cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleriÿana arterlerde tuzlama çalışması yaptı. Buna rağmen ulaşımda bazı noktalarda aksamalar meydana geldi. Özellikle Dikmen bölgesinde rampa çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Sürücülerden bazıları, araçlarını iterek çıkarmaya çalıştı. Bir çoğu da araçlarını uygun yerlere park edip evlerine yürüyerek gitti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gece boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.

SABUNCUBELİ GEÇİDİ

Manisa'nın Demirci ve Gördes ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ve sisin ardından kar yağışı başladı.

Demirci'de, bin 470 rakımlı Akçakertik mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirci-Simav kara yolunu kullanan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yolda kalan kamyon ve tır sürücüleri, Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar temizleme çalışması sonucu güzergahlarına devam edebildi.
Ekipler, kar lastiği, zincir ve çekme halatı bulunmayan araçların Demirci-Simav kara yoluna çıkışına izin vermiyor.

Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli geçidinde de yağış etkisini gösteriyor.

BURSA'DA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

BURSA'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa-Uludağ yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.

Bursa'nın özellikle yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunda araçlar yolda kaldı.

Bazı araçların kara saplandığı görülürken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Karayolları ve belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçları ile karla mücadeleyi sürdürürken, jandarma ekipleri de Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz yola devam etmesine izin vermiyor.

D-100 KARA YOLUNDA AKSAMA

Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'da kar yağışı başladı.

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.  D-100 kara yolunun Öztürkler, Çoban ve Kervan kavşaklarında kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oluyor.  Kardüz, Topuk ve Sırıklı yaylalarında ise kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece boyunca devam edeceğini bildirdi.

BOLU

Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yeri öğleden sonra kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığının yer yer 5 santimetre olduğu kentte kar yağışı devam ediyor.
Kentte, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KOCAELİ

Kocaeli'de kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İzmit ilçesindeki Umuttepe, Körfez ilçesindeki İlimtepe, Karamürsel ve Gölcük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, İzmit ilçesindeki kent ormanına gelerek kar topu oynadı. Jandarma ve polis ekipleri, güzergahlarda sürücüleri buzlanmaya karşı uyarırken, lastik ve zincir denetimini artırdı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

SAKARYA

Sakarya'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampusü, öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler, kampüste kar topu oynayıp kardan adam yaptı.
Sakarya'nın Hendek, Akyazı ve Pamukova ilçe merkezleri ile yaylalarında da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Hendek'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.

Akyazı ilçe merkezi ile Pamukova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

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