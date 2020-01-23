Kar esareti! Meteoroloji'den yeni uyarı: yağış, buzlanma, don...

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ, BUZLANMA VE DON UYARISI



Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde bu akşamdan itibaren yoğun kar, gece ve sabah saatlerinde iç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların, Hatay çevrelerinde sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri, Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerindeki yağışların, yoğun olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yüksek kesimlerde kar savrulması sebebiyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KARIN ETKİLİ OLDUĞU BOLU-ZONGULDAK KARA YOLU TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI



Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış, özellikle kent merkezi, Bolu Dağı, Yeniçağa, Mengen ve Gerede ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri güzergahtaki kontrollerini sürdürürken, karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Yağış nedeniyle Bolu-Zonguldak kara yolunu tır trafiğine kapatan polis ekipleri, kamyon ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takılı olması şartıyla yollarına devam etmesine izin veriyor.

Araçlarını yol kenarları ve bölgedeki dinlenme tesislerine park eden tır sürücüleri, ulaşımın açılmasını bekliyor.

SİNOP'TA KAR YAĞIŞI TRAFİK KAZALARINA NEDEN OLDU



Bölgede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Sinop-Kastamonu kara yolunun Dranaz mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri uyararak kar lastiği olmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.



Bu arada bölgedeki olumsuz hava koşulları trafik kazalarına da neden oldu.



Mehmet Erdoğan'ın kullandığı 57 AAD 147 plakalı hafif ticari araç, Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde boş araziye devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ile Şehnaz Akkaya, itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kar yağışı sebebiyle aynı bölgede meydana gelen iki ayrı trafik kazasında ise yaralanan olmadı.

Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollar ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Ardahan

Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarında etkili olan kar, aralıklarla tipiye dönüştü. Görüş mesafesini düşüren tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Söz konusu yollarda ekipler karla mücadele çalışması başlattı.



AĞRI



Ağrı'da da yoğun kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Ekiplerin ara sokak ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

ZİNCİRLEME KAZA

Karabük-Gerede kara yolunda ulaşım, zincirleme trafik kazası nedeniyle yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.



Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunda Gerede istikametine seyreden araçlar, Gerede'ye yaklaşık 10 kilometre mesafede zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 3 yolcu otobüsü, 5 otomobil, 2 tır ve bir minibüste hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Her ihtimale karşı bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, araçlardaki yolcu ve sürücüleri muayene etti.

Gerede yönünde yaklaşık iki saat sağlanamayan ulaşım, kaza yapan araçların bir kısmının kaldırılmasıyla kontrollü olarak tek şeritten gerçekleştirilmeye başlandı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yoldaki yolcu otobüsü, otomobil ve tırların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor.