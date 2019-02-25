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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
25.02.2019 - 19:59, Son Güncelleme:

Kar altında “drift” yapan magandalara rekor ceza

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Kar altında “drift” yapan magandalara rekor ceza

İstanbul Ataşehir ve Ümraniye’de kar yağışı altında otomobille “drift” yapan 2 kişi, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetleri olmayan magandalara toplam 18 bin 435 lira ceza kesilirken, araçları ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul, önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrası beyaza bürünmüştü. Kar nedeniyle yolların boş olmasını fırsat bilen magandalar ise soluğu cadde, sokak ve kavşaklarda aldı. Ataşehir’de bir kişi, otomobiliyle caddede dakikalarca “drift” yaptı. O anları hem araç içerisinde hem de dışarıdan kaydettiren maganda, kendi canını tehlikeye attığı yetmiyormuş gibi diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Ümraniye Tavukçuyolu Caddesi üzerinde ise yine bir kişi ve arkadaşları kar yağışı altında kavşakta drift yaptı. Caddede de aynı hareketleri yapan maganda, kayarak kaza yaptı. Kaza sonrası arkadaşlarıyla aracın üzerine çıkan maganda, bir de üstünde poz verdi. Magandalar tüm bu anları bir de sosyal medyadan yayınladı.

Kar altında “drift” yapan magandalara rekor ceza

MAGANDALARA 18 BİN 435 LİRA REKOR PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından sivil trafik polisi, 05 FH 256 plakalı otomobilin sürücüsü Y.M.’yi kıskıvrak yakaladı. Şubeye götürülen şahsa “sürücü belgesi olmadan araç kullanmak” maddesinden 4 bin 36 lira, “drift yapmak” maddesinden 5 bin 10 lira, “muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak” maddesinden 235 lira, “zorunlu malı sorumluluk sigortası yaptırmamak” maddesinden 108 lira olmak üzere toplamda 9 bin 389 lira idari para cezası kesildi. Şubedeki işlemleri tamamlanan Y.M., adli işlemleri yapılmak üzere Ümraniye Çakmak Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi. Ayrıca şahsın kullandığı araçta emniyet otoparkına çekilerek, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

HEM EHLİYETSİZLER HEM DE “DRİFT” YAPTILAR

Ataşehir’de yanlama diye de tabir edilen drift yapan 34 NP 6573 plakalı otomobili kullanan M.E.B. de yine sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Şubeye götürülen şahsa "sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak/aday sürücü iken ceza puanından iptal” maddesinden 4 bin 36 lira, “drift yapmak” maddesinden ise 5 bin 10 lira olmak üzere toplamda 9 bin 46 lira para cezası kesildi. M.E.B., işlemlerinin ardından Yeni Çamlıca Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

İki şahsa toplamda 18 bin 435 lira gibi rekor bir idari para cezası kesildi.

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