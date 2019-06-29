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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Kapuzbaşı Şelalesi nerede? İşte Kapuzbaşı'nın harita üzerindeki konumu?

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Kapuzbaşı Şelalesi nerede? İşte Kapuzbaşı'nın harita üzerindeki konumu?

Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olarak bilinen Kapuzbaşı Şelalesi, güzelliğiyle son zamanlarda araştırılan mekanlar arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Kapuzbaşı Şelalesi tam olarak nerede? İşte, birçok vatandaşın ilgisini çeken Kapuzbaşı Şelalesi hakkında detaylı bilgiler ve harita üzerindeki konumu hakkında bazı bilgiler

Kapuzbaşı Şelaleleri Kayseri Yahyalı İlçesi Küçükçakır Köyü’nün kuzeyinde bulunan Ensenin Tepesi’nde yer almaktadır. Yahyalı ilçesine 55-65 km uzaklıktadır. Ulaşım 2 ayrı yoldan sağlanmaktadır.

Torosların Tepesindeki doğal güzelliklere sahip Kapuzbaşı Şelalelerine ulaşımı sağlayan yolun tamamı asfaltlanmıştır. Önceleri üç saatte ulaşılan şelaleye artık 1,5 saatte kavuşmak mümkündür.

Kapuzbaşı Şelaleleri, sularının yıl boyu gür akması ve yüksekliklerinin fazla olması nedeniyle yurdumuzun en büyük şelaleleri arasında yer almaktadır. Dağ yamaçlarından birbiri ile yarışırcasına akan yan yana 7 şelale, doğanın Kayseri’ye armağan ettiği eşsiz güzelliklerdendir.

Bembeyaz akan Kapuzbaşı şelaleleri, etrafında piknik alanlarıyla, suyun huzur veren dinlendirici sesi eşliğinde güzel bir gün geçirmek için mükemmel bir ortam yaratıyor. Kayseri’deki en popüler trekking parkuru üzerindeki şelaleler benzersiz manzaralar eşliğinde bir yürüyüş deneyimi sunuyor.

Yörede 5 tanesi büyük, iki tanesi küçük olmak üzere yükseklikleri 40 ile 80 m'yi bulan ve her biri dereyi besleyecek güçte olan 7 şelale vardır. Ayrıca ilçeye 7 km uzaklıkta Derebağ Kesteliç Şelalesi de görenleri büyüleyecek derecede bir görkeme sahip oluşuyla, görmek isteyenleri etkileyecek bir doğa harikasıdır.

Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağ Milli Parkı sınırları içerisindedir. Şelale, Aladağlar trekking parkurunun en güzel durak noktalarından biri. Adana-Kayseri arasındaki Aladağlar geçişini 5 günde tamamlayan gruplar, 4. gün Kapuzbaşı Şelalelerinin yanı başında çadır kurup konaklamaktadır. Denizden yüksekliği 2000 metre olan bölgeye, yaz aylarında gidilmelidir. Kapuzbaşı’da, 70 metre yükseklikten ve 7 ayrı noktadan dökülen Aladağ ve Aksu çayları, muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Debinin çok yüksek olması nedeniyle, su zerrecikleri çok geniş bir alana yayılıyor ve yaz aylarında keyifli bir serinlik duygusu yaratıyor.

KAPUZBAŞI ŞELALESİNE NASIL GİDİLİR?

Yahyalı İlçesine kadar toplu taşıma araçlarıyla, kalan 65 km yi de özel araçlarda gitmek mümkündür. Kapuzbaşı Şelaleleri, Yahyalı İlçesi Küçükçakır Köyü’nün kuzeyinde bulunan Ensenin Tepesi’nde yer almaktadır. Yahyalı ilçesine 55-65 km uzaklıktadır. Ulaşım 2 ayrı yoldan sağlanmaktadır.

KAPUZBAŞI ŞELALELERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Beş tanesi büyük, 2 tanesi küçük olmak üzere yan yana dizi halinde dökülen Kapuzbaşı Şelaleleri yükseklikleri ortalama 40-60 m olup, her biri bir dereyi besleyecek güçtedir. Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi durumunda olan Kapuzbaşı şelalesi, görenleri adeta büyülemektedir. İrtifa akışı itibari ile Uganda'da bulunan Victoria çağlayanı hariç, ABD'de bulunan Niagara'dan, Finlandiya'da bulunan İmatra'dan, Erzurum'daki Tortum'dan, Antalya'daki Düdenden ve Manavgat'tan daha büyük olan Kapuz başı şelalesinin aktığı yerin rakımı ise 700 m’dir.

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