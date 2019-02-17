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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KONYA (İHA)
17.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Kaputun üzerinde şov yapıyordu, aldığı ceza ile şok oldu!

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Kaputun üzerinde şov yapıyordu, aldığı ceza ile şok oldu!

Konya’da araç kaputunun üzerine oturan bir kişiyle birlikte drift yapan sürücünün görüntüleri cep telefonuyla görüntülendi.

Konya’da drift yaparak şov yapan üç araç sürücüsüne 15 bin 30 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, araç sürücüleri merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisinde araçlarıyla drift yaparak şov yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine Konya Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Sürücülerin drift yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde araçların sürekli drift yaptığı ve farklı araçların da etrafında durduğu görülüyor. Ayrıca drift yapan bir aracın kaput kısmında ise bir kişinin oturması da dikkat çekti. Polis ekiplerine ulaşan görüntüler sonrası drift yaparken tespit edilen 3 araç sürücüsüne toplamda 15 bin 30 lira para cezası kesildi. İhbar üzerine olay yerine giden resmi polis ekipleri ise, diğer sürücülere de uyarılarda bulundu.

Öte yandan, araç sürücüleri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne çağrılarak araçları trafikten 60 gün men edildi.

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