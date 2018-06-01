Kapüşonlu tişörtü ele verdi

Çukurova ilçesi Güney Adana Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi’ne camı kırarak giren hırsız, başkanın odasına geçti. Hırsız, buradaki çelik kasayı kırarak içindeki çek ve senetlerle birlikte dizüstü bilgisayarı çaldı.

Sabah geldiğinde soygunu fark eden görevli, polisi aradı. Gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kooperatifin güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Polis, olayı hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olan Ahmet P.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ahmet P., polisin düzenlediği operasyonla evinde gözaltına alındı.

Ahmet P. ilk ifadesinde, "Ben kesinlikle hırsızlık yapmadım, olayla hiçbir alakam yok" dedi. Ancak evde yapılan aramada, Ahmet P.'nin olay sırasında giydiği kapüşonlu tişört ile 1 murç, 1 boru anahtarı, 1 tornavida, 1 çift eldiven bulundu.

Emniyette götürülen Ahmet P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.