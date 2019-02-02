Kaptan’ın büyük acısı
Ampute milli takımın kaptanı Osman Çakmak’ın anne ve babası sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Tokat’ın Zile ilçesinin Narkışla köyünde yaşanan olayda Çakmak’ın Annesi Sultan Çakmak hayatını kaybetti, babası ise hastanede yoğun bakımda.
Çakmak, vatani görevini Şırnak’ta yaparken Besta vadisindeki bir operasyonda mayına basmış, sol bacağı diz altından kopmuştu. Çakmak son dönemde uluslararası başarılarla adından söz ettiren ampüte milli takımının da kaptanlığını yapıyor.
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