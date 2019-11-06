Kaptan davaya zorla gelecek
TÜRKİYE’nin en genç kadın kaptanı Aybike Alev Yanar (35) hakkında bir dönem duygusal birliktelik yaşadığı Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucu rektörü ve iş insanı Serhat Akpınar’a (55) hakaret, tehdit ve şantajda bulunduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın iddianamesinde Aybike Alev Yanar’ın, iki yıldır Serhat Akpınar’a ayrılığı kabul edemediği ve ayrılmak istemediği için tehdit, hakaret ve şantaj içerikli mesajlar gönderdiği ifade edildi.
YALANLAMADI
Serhat Akpınar ifadesinde, “Beni tehdit ederek para isteyen ve hakaret eden Aybike Alev Yanar’dan şikâyetçiyim” dedi.
Aybike Alev Yanar da ifadesinde mesajları kendisinin gönderdiğini kabul etti. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme duruşmaya katılmayan şikâyetçi Serhat Akpınar ile şüpheli Aybike Alev Yanar’ın bir dahaki duruşmaya polis zoruyla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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