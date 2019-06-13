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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
13.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Kaptan anlattı: Gözü yolda değil eli gazda

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Kaptan anlattı: Gözü yolda değil eli gazda

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 5 Haziran’da Hürriyet gazetesi muhabiri Cenker Tezel, TV 100 muhabiri Metehan Ekşi ve Habertürk TV muhabiri Onur Aydın’ı taşıyan Osman Demirkol’un kullandığı tekneye çarpan, Maçakızı Otel’e ait sürat teknesinin kaptanı ifadesinde olay anını ve öncesini anlattı.

Soruşturma dosyasına göre Alper Sakay’ın teknesinde ikisi Amerikalı, ikisi İspanyol olmak üzere 4 turist ve bir de otel personeli olmak üzere 6 kişi vardı. Tutuklanan kaptan Sakay’ın ifadesindeki detaylar şöyle: “Tekne dizaynı itibariyle baş tarafı biraz havaya kalkık bir şekilde intikal ediyordum. Teknede suüstü radarı var. Seyir esnasında radarım kapalıydı. Gündüz ve görüşüm de net olduğu için radarı çalıştırma gereği duymadım. Seyir esnasında elektronik haritanın ölçeğini büyütüp küçültmek, diğer sistemlerin durumunu kontrol etmek ve misafirlerin emniyetini kontrol etmek maksadıyla elimi dümenden ve gaz kollarından ayırmadan zaman zaman gözümü seyir istikametinden ayırdığım oldu. (Gazetecilerin bulunduğu) Mavi tekneyi gördüğüm andan yaklaşık 2-3 dakika sonra tekrar göz teması sağladım. İkinci göz temasımdan sonra en fazla 10 saniye içinde çarpma gerçekleşti. Çarpmayı önlemek için makinelerime tam yol tornistan (geri) kumandasını verdim. Ancak sanırım o esnada pervaneye bir şey dolandı ve teknenin sol orta tarafından çarptım.” Şahit olarak ifadeleri alınan teknedeki turistler ise “Sohbet ediyorduk, kayaya çarptığımızı sandık” dedi. 

Sürat teknesinin gazetecilerin bulunduğu tekneye çarpma anı güvenlik kamerasında
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