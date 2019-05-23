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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ/DHA
23.05.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atladı!

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Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atladı!

BURSA'da Bahtiyar Keskin (54) trafikte yavaş gidilmesine  dikkat çekmek amacıyla kaplumbağa kostümü giyerek araçların önüne atladı. Yaptığı etkinlikle trafiği tehlikeye atan Keskin, "Kaplumbağa adam oldum ve trafikte araçların arasına girerek yavaş hareket ettim, eğer hızlı giderlerse bana çarpabileceklerini gösterdim şoförlere" dedi. 

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  • Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti
  • Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti
  • Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti
  • Kaplumbağa kostümü ile araçların önüne atlayıp, kurallara dikkat çekti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bursa'da farkındalık yaratmak isteyen tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin kendi elleri ile diktiği kaplumbağa kostümünü giyerek trafiğe çıktı. Yaklaşan Ramazan Bayramı ile ilgili trafikte hızı ve trafik ihlallerini protesto eden Keskin, yolun ortasında araçların önüne atladı. Keskin'i yerde kıvranırken gören vatandaşlar, kaza olduğunu düşünerek panik içerisinde Keskin'in yardımına koştu. Keskin'e bazı vatandaşlar tepki gösterirken bazıları da elinden tutarak yolun karşısına geçirdi. Protestoyu tehlikeli bulanlar ise polis ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Keskin'e protestosunu bitirmesini söyledi. 

Araçların önüne atlayan Bahtiyar Keskin, "Bayramın yaklaşması nedeni ile trafik kurallarına kaplumbağa olarak destek veriyorum. Bugüne kadar trafik kuralları yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ölümlerine artık son verelim. Trafik kurallarını ihmal etmeyelim, araçları yavaş kullanalım. Bir yerden bir yere giderken ölüme gitmeyelim. Kazalara kurban olmayalım, yolcular olarak şoförümüzü uyaralım. Kaplumbağa hayvanlar arasında en yavaş yürüyen hayvan ama en uzun yaşayan hayvandır. Ben burada trafikte yavaş gidilmesi için herhangi bir can mal kaybı olmaması için kaplumbağa kostümü giydim. Kaplumbağa adam oldum ve trafikte araçların arasına girerek yavaş hareket ettim, eğer hızlı giderlerse bana çarpabileceklerini gösterdim şoförlere. Beni kaplumbağa kostümü ile gören vatandaşlar, üzerime akın etti. Bazıları ise şaşırdı, bir adamın kaplumbağa kılığında ne işi var yolda ne yapıyor gibi. Biz de yaptığımız farkındalık projesinden sonra vatandaşlarımızı bilgilendirdik" dedi.

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