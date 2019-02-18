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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
18.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Kaplan vuruşu

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Kaplan vuruşu

TANKSAVAR füzelerinin zırhlı araçlara entegre edilmesi amacıyla başlatılan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi (STA) kapsamında Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedef, başarıyla vuruldu.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), tanksavar füzelerinin muharebe etkinliğini arttırmak amacıyla, tanksavar kulelerinin zırhlı araçlara entegre edilmesi için FNSS ile sözleşme imzalamış ve bu kapsamda STA Projesi başlatmıştı.
Projeyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile OMTAS Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA’ların yurtiçi imkânlarla geliştirilmesi hedefleniyor.

260 ARAÇ TESLİM EDİLECEK

Bu kapsamda, FNSS’in geliştirdiği tekerlekli ve paletli tanksavar platformlarının kalifikasyon testleri devam ederken paletli Kaplan STA tanksavar platformundan, OMTAS füzesinin ilk atışı yapıldı ve hedef başarıyla vuruldu.
SSB’den yapılan açıklamada yıl içinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak Kaplan ve Pars’ın teslimatlarına başlanacağı, toplamda 260 aracın teslim edileceği belirtildi. 

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