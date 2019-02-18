Kaplan vuruşu
TANKSAVAR füzelerinin zırhlı araçlara entegre edilmesi amacıyla başlatılan Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi (STA) kapsamında Orta Menzilli Tanksavar Silahı (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedef, başarıyla vuruldu.
Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), tanksavar füzelerinin muharebe etkinliğini arttırmak amacıyla, tanksavar kulelerinin zırhlı araçlara entegre edilmesi için FNSS ile sözleşme imzalamış ve bu kapsamda STA Projesi başlatmıştı.
Projeyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile OMTAS Projesi kapsamında tedarik edilecek füzelerin araç üzerinde kullanımı için ihtiyaç duyulan STA’ların yurtiçi imkânlarla geliştirilmesi hedefleniyor.
260 ARAÇ TESLİM EDİLECEK
Bu kapsamda, FNSS’in geliştirdiği tekerlekli ve paletli tanksavar platformlarının kalifikasyon testleri devam ederken paletli Kaplan STA tanksavar platformundan, OMTAS füzesinin ilk atışı yapıldı ve hedef başarıyla vuruldu.
SSB’den yapılan açıklamada yıl içinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak Kaplan ve Pars’ın teslimatlarına başlanacağı, toplamda 260 aracın teslim edileceği belirtildi.
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