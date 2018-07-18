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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
18.07.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kapkaççılara 170 bin dolarlık tekme!

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Fatih'te motosikletli iki şüpheli döviz bürosu çıkışı bir vatandaşın 170 bin dolarını çaldı. Kapkaççıların parayla kaçtığını gören İSPARK görevlisi tekmeyle şahısları düşürüp parayı kurtarırken, yaşanan film gibi sahneler kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Aksaray’ya meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki şahıs döviz bürosundan para çeken esnafın parasını gasp etti. Olay yerinden motosikletle kaçmaya çalışan şahıslar, parası çalınan esnafın 'Yakalayın' diye bağırmasıyla olay yerinden birkaç metre öteye gidebildi. O sırada çevrede bulunan İSPARK görevlisi bir vatandaş, şüpheli şahıslara tekme atarak dengelerini bozdu. Yere düşen şüpheli 2 şahsa çevredeki bir kağıt toplayıcısı da müdahale de bulundu. Şüphelilerin çaldığı paralar ellerinden alındıktan sonra iki şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise parayı sahibine teslim ederek olay yerine polis ekiplerini çağırdı.

Olay anına tanıklık eden esnaf Ahmet Güleken, "Saat 14.00-14.30 sıralarıydı. Tramvayın orada döviz bürosu var. Oradan bir şahıs parasını bozdurmuştu. Esnaftı kendisi. Dövizde bozdurduğu esnada iki tane motosikletli şahıs adamı gasp ettiler. Elindeki paketi alıp buraya kadar geldiler. Bir sürü esnaf peşinde koştu. Ondan sonra kağıtçı arkadaş da üstüne naylon atarak adamların dengesini sarstı ve parayı kurtardılar. Darp ettikten sonra yakalamak akıllarına gelmedi. O sırada motorla kaçıp gittiler. Olay anında marketten çıkmıştım. Olaya müdahaleye yetişemedim. Sağ olsun arkadaşlar hücum edince bana yer kalmadı” dedi.
Görgü tanıklarından bir diğer esnaf Sedat Aydoğan, "Dövizcinin önünde adam parayı bozarken çıkıyor. Motorlu iki şahıs elindeki parayı alıyor, motorla buradan aşağıya doğru gelirken bağırıyor 'Yakalayın' diye. Burada İSPARK görevlisiyle beraber vatandaşlar adamları yakalıyor. Bir tanesi zayıf, bir tanesi de şişmandı. Şişman olan elinde parayı tutmuş, vatandaşlar onların elinden parayı alıyor ve sonra herkes saldırıyor. İkisi de kaçıyor. Birisi düz aşağıya, ötekisi de buradan sağ taraftan kaçtı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletli 2 şahsın kaçarken İSPARK görevlisinin tekme atması ve kapkaççıların yere düşmesi görülüyor.

 

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