MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKapkaç şüphelisi güvenlik kamerasında
GeriGündem Kapkaç şüphelisi güvenlik kamerasında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 15.01.2020 - 09:49,Son Güncelleme:/

Kapkaç şüphelisi güvenlik kamerasında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantep'te 2 farklı kapkaç olayının şüphelisi güvenlik kameralarınca tespit edildikten sonra yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Şahinbey ilçesi Vatan ve Beydilli Mahallelerinde meydana gelen 2 farklı kapkaç olayının şüphelisi yakalandı. Şüpheli şahsın kapkaç olayları öncesi, mağdurları takip etme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden kimlik tespiti yapılan şahıs kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle