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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
01.09.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Kapkaç mağdurunun eşi: 53 yıl sonunda elini bıraktım, başımıza bu geldi

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Kapkaç mağdurunun eşi: 53 yıl sonunda elini bıraktım, başımıza bu geldi

Antalya'da eşiyle durakta otobüs bekleyen Şengül Sezer'in boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalan Suriye uyruklu B.S. (24), polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Sezer'in eşi emekli albay Nevzat Sezer, "53 yıldır ele ele gezeriz. Elini hiç bırakmam. 53 yılın sonunda ilk defa elini bıraktım, başımıza bu geldi" dedi

 Olay, saat 10.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 938 Sokak'ta meydana geldi. Durakta eşi Nevzat Sezer'le otobüs bekleyen Şengül Sezer'in yanına yaklaşan kişi, kadının boynundaki altın kolyeyi alıp kaçtı. Sezer'in eşi Nevzat Sezer kaçan şüpheliyi yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Sezer çiftinin ifadesi doğrultusunda şüphelinin bilgisayar teknisyeni Suriyeli B.S. olduğunu belirleyen ekipler, yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi buldu. Durumu fark eden B.S., kolyeyi sokağa atıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile arasında başlayan kovalamaca sonucu B.S. kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. B.S., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin yol kenarına attığı kolye ise, sorgusunda tarif ettiği yerde bulundu. Kolye, polis ekiplerince sahibi Şengül Sezer'e teslim edildi.

'ELİNİ BIRAKTIM BAŞIMIZA BU GELDİ'

Polisteki ifade işlemlerinin ardından açıklama yapan emekli albay Nevzat Sezer, "53 yıldır biz ele ele gezeriz. Eşimin elini bırakmam. Durakta gölge yere geçtiğimiz anda şüpheli bir anda geldi kaptı ve kaçtı. 53 yılın sonunda ilk defa elini bıraktım, başımıza bu geldi. Kapkaççının peşinden koştum ama yakalayamadım. Polislerimiz komplike bir hareketle zanlıyı kıskıvrak yakaladılar" dedi.

'BANA YAPILAN BAŞKASINA YAPILMASIN DİYE ŞİKAYETÇİ OLDUM'

Şengül Sezer ise polislere teşekkür ederek, "10 dakika içerinde suçluyu buldular. Çalınan kolyem iade edildi. Onlara çok minnettarım. Benim boynumda iki zincirim vardı. Şahıs almak isteyince vermek istemedim. Bu sırada boynumda sıyrıklar oluştu. Diğer kolyenin ucundakini eşimin sekreteri bana hediye etmişti. Manevi değeri çok yüksekti. Bana yapılan başkasına yapılmasın diye şikayetçi oldum. Çok korktum. Şeker, tansiyon hastasıyım, belimden ameliyatlıyım. Düşüp sakatlanabilirdim" diye konuştu.

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